Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı /09 Kasım 2022 13:59

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Eski AKP'li vekil ,Milli futbolcu Hakan Şükür Saadet Partisi'ne yakın TV5 kanalına konuk oldu, AKP cephesinden kendisine yapılan teklifi açıkladı.

SHABER3.COM

Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5 kanalına konuk olan Hakan Şükür dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'Düşünme Vakti' isimli programda sunucu Mehmet Ali Kayacı'nın konuk olarak aldığı Şükür, iktidar cephesinden kendisine yapılan bir teklifi açıkladı.

Şükür, "Ben açık ve net konuşacağım, bir arkadaşınız sizi arıyor, ülkenin cumhurbaşkanının kardeşiyle birlikte arıyor. Onlardan kurtul, gel, her şeyini geri versin. İki kelime söyle yeter, özel uçak gönderelim. Şimdi siz bundan ne anlarsınız? Ben suçluyum, ortada bir suç var, birisi bu suçu affedebiliyor. Benim alın terimle kazandığım, ülkeme yatırdığım, Man Adası'na değil, ülkeme yatırdığım imkanlarımı bana geri verecek... Ben böyle bir şeyi kabul etmem. İsmim sembol olarak, korkutma aracı olarak kullanılıyor. Ben ne yaptım, benim suçum ne?" diye konuştu.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OTTrRmi2fc8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan... Sonraki Haber >>

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaştırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:05:03