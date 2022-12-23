Hakan Ural bu kez baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu
Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yorumculuk yapan Hakan Ural, programdaki sözleri nedeniyle gündemde. Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” dedi. Ardından rejiden Hakan Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti” açıklaması geldi.
“10 TANE ALMAK LAZIM”MIŞ!..
Rejinin sözlerinin ardından Ural, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım” diye konuştu.