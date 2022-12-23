Hakan Ural bu kez baltayı fena taşa vurdu

“10 TANE ALMAK LAZIM”MIŞ!..





Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yorumculuk yapan Hakan Ural, programdaki sözleri nedeniyle gündemde. Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” dedi. Ardından rejiden Hakan Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti” açıklaması geldi.Rejinin sözlerinin ardından Ural, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım” diye konuştu.