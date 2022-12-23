Samanyolu Haber /Gündem / Hakan Ural bu kez baltayı fena taşa vurdu /23 Aralık 2022 12:48

Hakan Ural bu kez baltayı fena taşa vurdu

Milli Piyango'nun 200 milyonluk ikramiyesi için "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler" diyen Hakan Ural, Demirören'e ait olduğunu öğrenince fena çark etti.

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında yorumculuk yapan Hakan Ural, programdaki sözleri nedeniyle gündemde. Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler” dedi. Ardından rejiden Hakan Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti” açıklaması geldi.

“10 TANE ALMAK LAZIM”MIŞ!..

Rejinin sözlerinin ardından Ural, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım” diye konuştu.
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