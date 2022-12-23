Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu /23 Aralık 2022 12:44

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

RTÜK'ün Halk TV'ye 'terörün mimikle övüldüğü' gerekçesiyle üç kez program durdurma cezası vermesini Emin Çapa maske takarak protesto etti.

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın "terörü mimikle övdüğü" suçlamasıyla Halk TV'ye üç program durdurma cezası verdi.

Gazeteci Emin Çapa, RTÜK'ün mimik cezasını maske takarak protesto etti. Programa beyaz bir maske ile çıkan Çapa, "Ben hazırlıklı geldim. Duygularımız anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız sayın seyirciler. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK Başkanı böyle konuşacağız artık" dedi.

Çapa, "Ülkede adaletsizlik var, haksızlık var ama biz hiç itiraz etmiyoruz Sayın RTÜK Başkanı. Biz de ahmağız, bilmiyoruz, duymuyoruz. Ülkedeki tek akıllılar sizlersiniz, biz sıfır zeka." diye konuştu.
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