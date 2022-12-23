Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Medya Mahallesi programında Ayşenur Arslan'ın "terörü mimikle övdüğü" suçlamasıyla Halk TV'ye üç program durdurma cezası verdi.



Gazeteci Emin Çapa, RTÜK'ün mimik cezasını maske takarak protesto etti. Programa beyaz bir maske ile çıkan Çapa, "Ben hazırlıklı geldim. Duygularımız anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız sayın seyirciler. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK Başkanı böyle konuşacağız artık" dedi.



Çapa, "Ülkede adaletsizlik var, haksızlık var ama biz hiç itiraz etmiyoruz Sayın RTÜK Başkanı. Biz de ahmağız, bilmiyoruz, duymuyoruz. Ülkedeki tek akıllılar sizlersiniz, biz sıfır zeka." diye konuştu.