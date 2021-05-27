'Hakim Bey 12 TL 98 Kuruş için mi buradayım? '

19 yıllık öğretmenken bir gecede terörist ilan İcri Güder yaşadıklarını anlattı.







Müzisyen olana fakat geçimini sağlamak için petrol istasyonunda çalışan İcri Öğretmen Sakarya'da gazeteci Tuba Demir'e konuştu.













19 yıllık öğretmenken bir gecede terörist ilan edilmenin çok ağır bir travma olduğunu belirten İcri Güder, "32 kişilik sınıfta bir öğrencimin morali bozuksa onun moralini yerine getirmeden derse başlamadım. Okulun en gözde öğretmeniyken muammerlere maruz kalmak çok zor." diye konuşuyor.





Terör örgütü suçlamasıyla gözaltına alınan tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan İcri öğretmen 6 yıl 3 ay ceza aldığını belirtiyor.





Görevi süresince okulda ve çevresinde sevilen saygı duyulan bir öğretmen olan Güder, "İhraç olduktan sonra akrabalarım ve arkadaşlarım etrafımdan uzaklaştı. Okul müdürüm görevden uzaklaştırma belgemi verirken elleri titredi, meslek hayatının en zor gününü yaşadığını söyledi. Beni tanıyan herkes çok şaşırdı." İfadelerini kullanıyor.





Şuan bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışan İcri Öğretmen, "İşimden kalan boş vakitlerimde müzisyenlik, özel ders, boya ve badana işleri yaparak geçimimi sağladığını söylüyor.





İcri Güder bir gün ülkenin bu yanlışlıktan döneceğini ve öğrencileriyle tekrar buluşacağına inanıyor.