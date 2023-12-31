Hakkari peş peşe üç depremle sallandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde art arda üç deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.37'de merkez üssü, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremle ilgili henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.
İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ
İlk depremin ardından saat 19:52'de 3,5 ve saat 20.06'da 4,5 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem daha kaydedildi.
AFAD: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hakkari ilimizin Yüksekova ilçesinde saat 20.06’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
HAKKARİ VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Başta kolluk birimleri olmak üzere diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek hem de alanda çalışma yaparak olumsuzluk olup olmadığı hususunu takip etmektedirler" denildi.