Erdoğan'ın bileğini bükemediği mafya

Gazeteci Cevheri Güven, iktidarın yasadışı kumar ağını çökertmek yerine, ‘çökmeyi’ tercih ettiğini anlattı. Dönen paranın milyarlarca dolar olduğunu belirten Güven, suç şebekesinin ise MASAK’ın raporuyla ayrıntılı olarak ortaya çıkarıldığını belirtti. Cevheri Güven, videoda Tayyip Erdoğan’ın gücünün yetmediği ‘mafya’ organizasyonundan da bahsediyor…













Cevheri Güven’in anlattıklarına göre MASAK raporuyla korkunç büyüklükteki yasadışı kumar şebekesi ayrıntılarıyla ortaya çıkarılıyor. İktidar bu şebekeyi yok etmek yerine, pay almak için çalışıyor ve herkes kendi çapında pay istiyor. Hatta bu ‘haram’ para için Hayrettin Karaman’dan fetva bile alınıyor. Güven’in anlattıklarına göre kara para, güzellik salonları hatta kedi köpek maması satılan paravan şirketler üzerinden aklanıyor.









“Tayyip Erdoğan ilk kez bir gruba diş geçirmedi. Mafya, Eroğan’ın atadığı adamı yedi. Süleyman Soylu, Akın Tosunlar, Alican Kerimoğlu gibi isimlerin geçtiği olayda sizi herseyini başladığı günden, silahların patladığı güne götürüyorum.” diyen Cevheri Güven’in anlattıklarına göre, herşey eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya gönderilen büyük bir data havuzunun incelenmesiyle başladı. Güven, “Veriler çözüldüğünde paranın boyutu, herkesin gözlerini kamaştırdı. Artık herkes harekete geçmişti. Karşı konulamayan korkunç rant, para yığınları, paspasa dönen devlet mekanizması ile, filmlerden beter bir serüven.” diyor.







