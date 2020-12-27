Samanyolu Haber /Gündem / Hakkari'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu /27 Aralık 2020 12:41

Hakkari'de çığ altında kalan bir asker şehit oldu

MSB, "Hakkari/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kaldı. Çığ altında kalan bir personel şehit oldu" açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 2 askerin çığ altında kaldığını, bir askerin şehit olduğunu , birinin ise hâlâ çığ altında olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri/Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgemizin kar nedeniyle kapalı yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 2 personelimiz çığ altında kalmıştır. Bir personelimiz yaralı olarak Yüksekova Devlet hastanesine kaldırılmış, bir personelimizi arama/kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yaralanan personelimiz Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 26 Aralık 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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