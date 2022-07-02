Samanyolu Haber /Gündem / Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını /02 Temmuz 2022 11:03

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki metrobüste çıkan yangın söndürüldü, Mecidiyeköy yönünde uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde Mecidiyeköy yönüne giden metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoför, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

Yangında motor bölümü alev alan metrobüsten yoğun duman yükseldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar sırasında metrobüs yolunda trafik akışı Beylikdüzü yönünde devam ederken Mecidiyeköy istikametinde ise uzun araç kuyruğu oluştu. Araç yoğunluğunun azaltılması için metrobüs hattında ulaşım, tek şeritten sırayla her iki yönde sağlandı.

Bu arada yangın Haliç Köprüsü'nde de araç yoğunluğuna neden oldu. İETT ekiplerince metrobüsün kaldırıldığı yolda temizleme çalışması yapılıyor.

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