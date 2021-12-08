Gözaltına alınan Halk TV muhabiri serbest bırakıldı

Hazar Dost, uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Polis, gözaltı gerekçesi hakkında 'bilgilerinin olmadıklarını' söyledi.
HABER NEDENİYLE GÖZALTI
Bir süre Antalya Havalimanı'nda bekletilen Hazar Dost, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Dost'un, daha önce haberini yaptığı Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'in şikayeti nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
"Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü, soruşturma açılmadı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" başlıklı haberi nedeniyle Volkan Er'in 'soruşturmanın gizliliği ve iftira' suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.
Dost, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.