Gözaltına alınan Halk TV muhabiri serbest bırakıldı

HABER NEDENİYLE GÖZALTI





SERBEST BIRAKILDI





Halk TV muhabiri Hazar Dost, Antalya'da bir öğrencinin kafası kesilerek öldürülmesi sonrası haber takibi için bu sabah Antalya'ya gitti.Hazar Dost, uçaktan indikten sonra Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.Polis, gözaltı gerekçesi hakkında 'bilgilerinin olmadıklarını' söyledi.Bir süre Antalya Havalimanı'nda bekletilen Hazar Dost, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Dost'un, daha önce haberini yaptığı Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'in şikayeti nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi."Emniyet Müdür Yardımcısı polisi dövdü, soruşturma açılmadı: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" başlıklı haberi nedeniyle Volkan Er'in 'soruşturmanın gizliliği ve iftira' suçlamasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi.Dost, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.