Samanyolu Haber /Gündem / Halka “lüksten kaçının” diyen Diyanet İşleri Başkanı, lüks otelde... /18 Mayıs 2023 09:05

Halka “lüksten kaçının” diyen Diyanet İşleri Başkanı, lüks otelde...

16-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'daki 5 yıldızlı otelde Hac kafilesi yöneticilerinin ağırlandığı otelde, bir gecelik konaklama ücretinin 2 bin 700 TL olduğu öğrenildi.

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Yurttaş yoksullukla boğuşurken, hutbelerinde "Lüks ve şatafattan kaçının" çağrısı yapan, israfın haram olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 yıldızlı lüks otelde toplantı yapıyor.

Sözcü’nün haberine göre 16-19 Mayıs tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'daki 5 yıldızlı otelde Hac kafilesi yöneticileri ağırlanıyor. SPA, termal havuz, masaj, tuz odası gibi hizmetlerin olduğu lüks otelde tek kişilik konaklama fiyatı günlük 2 bin 700 TL'den başlıyor.

ERBAŞ, YARDIMCISI, 422 KAFİLE BAŞKANI

Diyanet İşleri Başkanı Başkanı Ali Erbaş'ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya, yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı Eğitim Merkezleri Müdürü İyad Muhammed Fadul ile 422 kafile başkanı katıldı.

TERMAL VE SPA OTELİ

Otelde yarı olimpik yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı, sauna bulunuyor. Açık ve kapalı havuzlar kadın ve erkek ayrı olarak hizmet veriyor. Kadın erkek ayrı olarak fitness merkezleri, köpük, tuz odası, bakım kürleri, kese, masaj gibi hizmetler de bulunuyor.
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