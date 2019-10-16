Samanyolu Haber /Ekonomi / Halkbank hakkında iddianame hazırlandı /16 Ekim 2019 00:39

Halkbank hakkında iddianame hazırlandı

ABD'de Halkbank ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Halkbank hakkında bir iddianame hazırlandığı belirtilirken, suçlamalar arasında ise ‘dolandırıcılık’, ‘İran’a yönelik yaptırımların delinmesi’ ve ‘kara para aklama’

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ABD’de Halkbank hakkında ‘dolandırıcılık’, ‘İran’a yönelik yaptırımların delinmesi’ ve ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede “Halkbank’ın üst yönetimi yüksek düzeyli Türk hükümeti yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu” dendi.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Halkbank’ın davasına ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Richard M. Berman bakacağı belirtildi.

ABD savcısı Geoffrey S. Berman “Etkin, adil ve kamuya açık görülen Halkbank Genel Müdürü’nün davasında jüri, Ocak 2018’de mahkumiyet kararı verdi, Halkbank’ın üst seviyeli yönetiminin ulusun İran rejimine karşı yaptırımlarını delen utanmaz tertibe dahil olduğunu gösterdi. Bugünkü iddianamede öne sürüldüğü üzere Halkbank’ın milyarlarca dolar değerindeki İran petrol gelirinin yasadışı hareketine sistemik katılımı kıdemli banka yetkilileri tarafından tasarlandı ve uygulandı. Bankanın küstah yönetimi, bu tertibi geliştirmek ve korumak için milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk devlet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu. Halkbank artık bir Amerikan mahkemesinw cevap vermek zorunda kalacak" dedi.
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