Samanyolu Haber /Dünya / Halkbank’ın temyiz duruşması 2024'e ertelendi /02 Kasım 2023 08:23

Halkbank’ın temyiz duruşması 2024'e ertelendi

ABD'deki Rıza Sarraf davasında sanık olarak yargılanan Halkbank’ın, İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’ndeki davası devam ediyor. Mahkemenin baş yargıcı Debra Ann Livingston, daha önce 11 Aralık’ta yapılacağı açıklanan temyiz duruşmasını savcılığın talebiyle erteledi.

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Halkbank’ın temyiz duruşması 28 Şubat Çarşamba günü, New York’taki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin bulunduğu Manhattan’da yapılacak. Mahkemenin yargıcı Livingston, savcılığın Halkbank’ın temyiz başvurusuna yaptığı itiraz dilekçesini, 20 Kasım tarihine kadar, Halkbank’a da savcılığın dilekçesine cevap vermeleri için 12 Ocak 2024’e kadar hazırlaması için süre verdi.

Yargıç Livingston, yazılı emrinde tarafların duruşmada karşılıklı olarak dinleneceğini, savcılık ve Halkbank avukatlarına, savunma ve iddiaları için eşit oranda söz hakkı tanınacağını kaydetti. Yargıç Livingston, duruşmanın Zoom uygulaması üzerinden yapılma ihtimalini değerlendirdiklerini, Zoom yoluyla gerçekleşirse mahkeme heyeti ve personelinin Manhattan’daki binalarında olacaklarını, Halkbank’ın avukatları ve savcılığın ise uzaktan duruşmaya katılabileceğini belirti.

Duruşma öncesinde belirlenecek bir tarihteyse hem Halkbank hem de New York Güney Bölgesi Başsavcılık yetkililerinin katılacağı dava dosyasıyla ilgili bir toplantının gerçekleştirileceği belirtildi.

Halkbank, ABD’nin aleyhlerine hazırladığı iddianamede yer alan suçlamalarla ilgili eylemlerin Türkiye'de, Türk egemenliğinin sınırları içinde gerçekleştiğini belirtilerek “Bu dava, nihai olarak başarılı olursa, Halkbank'ın faaliyet kabiliyetini zayıflatacak, aynı zamanda Türkiye’ye doğrudan zarar verecektir” iddiasında bulunmuştu.
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