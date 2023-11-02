Samanyolu Haber /Dünya / Pakistan'da 'Afgan göçmen' avı başladı /02 Kasım 2023 08:21

Pakistan'da 'Afgan göçmen' avı başladı

İslamabad yönetimi, 1 milyon 700 bin belgesi bulunmayan göçmenin ülkeden ayrılması için bir ay süre tanımış, direnen olursa zorla sınır dışı edeceği tehdidinde bulunmuştu.

SHABER3.COM

Pakistan güvenlik güçleri, ülkedeki çoğu Afgan olmak üzere belgesiz göçmenleri sınır dışı etmek için geri gönderme merkezlerinde toplamaya başladı.

İslamabad yönetimi, 1 milyon 700 bin belgesi bulunmayan göçmenin ülkeden ayrılması için bir ay süre tanımış, direnen olursa zorla sınır dışı edeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hükümetin tanıdığı süre bu gece yarısı (1 Kasım) doluyor.

Göçmenlerin geçici geri gönderme merkezlerine götürülmesi, daha önce ilan edilenden bir gün önce başladı.

Bu arada İçişleri Bakanlığı, son bir ay içerisinde 140 bin 322 kişinin 'gönüllü' olarak ülkeden ayrıldığı bilgisini verdi.

Zorla gönderilecek kişilerden bazıları, on yıllardır Pakistan'da yaşıyordu.

Bu göçmenlerin ezici çoğunluğunu ise Afganistan vatandaşları oluşturuyor.

Pakistan yönetimi, Birleşmiş Milletler'in yanı sıra, insan hakları grupları ve Batılı otoritelerin, kararı yeniden gözden geçirme çağrılarını reddetti.

Geçen ay İslamabad, 'güvenlik' kaygılarını gerekçe göstererek, yüz binlerce Afgan dahil tüm belgesiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için 1 Kasım tarihini son gün olarak belirlemişti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancıların sınır dışı edilmek üzere gözaltına alınmasına yönelik süreç 1 Kasım itibariyle başlamıştır." denildi.

Bununla birlikte gönüllü geri dönüşlerin teşvik edilmeye devam edileceğinin altı çizildi.

Bakanlığın bu açıklamasından birkaç saat sonra yetkililer, belgesiz olduğunu iddia ettikleri göçmenleri zorla gözaltına almaya ve geri gönderme merkezlerinde toplamaya başladı.
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