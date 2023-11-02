Nobel Barış Ödülü sahibi İranlı Nergis Muhammedi, 'gizlice' mektup yazdı

Halen İran'de cezaevinde bulunan 2023 Nobel Barış Ödülü sahibi kadın hakları aktivisti Nergis Muhammedi, ödülden ötürü Nobel Komitesi'ne teşekkür mektubu yazdı.



Muhammedi, gizlice cezaevi dışına çıkarılan mektubunda, ödülün "dünya çapında protesto ve toplumsal hareketlerin güçlendirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu" dile getirdi.



Kadın hakları savunucusu, dini liderlerin tepkisine rağmen hükümet karşıtı protestoları destekleyerek 2023 Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı.



Kızı Kiana tarafından okunan ve Nobel Komitesi'nin web sitesinde yayınlanan mektubunda Muhammedi, "Hepinize minnettarım. Sizleri nihai zafere ulaşana kadar İran halkını desteklemeye çağırıyorum. İran halkı olarak demokrasi, özgürlük, insan hakları ve eşitlik talep ediyoruz. Ancak tüm bu taleplerimizi gerçekleştirmemizin önündeki asıl engel, İran İslam Cumhuriyetidir. " ifadelerini kullandı.



Muhammedi, mektubunda, ödül haberinin hücre arkadaşları tarafından "Kadın, Yaşam, Özgürlük" (Zen-Zindegi-Azadi) çığlıklarıyla karşılandığını aktardı.



İran'daki kadın hareketlerine atıfta bulunan Nergis Muhammedi, "Bu hareketin gücü İranlı kadınların temsiliyetinde yatıyor. Biz ne istediğimizi, neyi istemediğimizden çok daha iyi bildiğimizden eminiz. Buna inanıyoruz, buna bağlıyız ve zaferden eminiz. Son olarak Evin Cezaevi'ndeki 46 siyasi, düşünce ve vicdan mahkumu kadın adına en içten selamlarımı sunuyorum. Zafer kolay değil ama kesindir." ifadelerine yer verdi.





İran hükümeti, ödülden ötürü Nobel Komitesi'ni kınamıştı.



Ülkedeki protestoları Batı güdümlü bir 'yıkım' olarak nitelendiren Tahran yönetimi, Nergis Muhammedi'ye Barış Ödülü verilmesi kararının ardından Nobel Komitesi'ni insan hakları konusunu 'siyasallaştırmakla' suçlamıştı.



Front Line Defenders adlı insan hakları örgütüne göre Nergis Muhammedi, kendisine verilen 12 yıllık hapis cezasına çekiyor.



Tahran'daki siyasi mahkumların tutulduğu yüksek güvenlikli Evin Cezaevi'nde kalıyor.



Hayatı boyunca 10'dan fazla tutuklanan ve 2012'den bu yana üç kez Evin Cezaevinde kalan Muhammedi, 15 yıldır eşini, yedi yıldır da çocuklarını göremiyor.



"Rejime karşı propaganda" ve "yetkililere karşı iftira" ile suçlanan Muhammedi, İran'da toplamda 31 yıl hapis ve 154 kırbaç cezasına çarptırılmıştı.



Nergis Muhammedi, cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşıyor.



Muhammedi, özellikle son aylarda İran'daki cezaevleri ve gözaltı merkezlerinin durumu ile mahkum ve tutuklulara yönelik şiddete ilişkin cezaevinden çok sayıda mektup göndermiş ve bu mektuplar, uluslararası medya kuruluşlarında yayımlanmıştı.