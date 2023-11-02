BM açıkladı: Mülteci kampına saldırılar ‘savaş suçu’ sayılabilir

Sözcü'de yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze’ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırırken dün tekrar Cibaliya Mülteci Kampı’na saldırı düzenlendi.



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin X hesabından yapılan açıklamada, “İsrail’in, Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği hava saldırılarının ardından meydana gelen çok sayıda sivil zayiatın ve yıkımın boyutu göz önüne alındığında, bu saldırıların savaş suçu teşkil edebilecek orantısız saldırılar olduğuna ilişkin ciddi endişelerimiz bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, İsrail savaş uçaklarının saldırısında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi’nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.



EN BÜYÜK MÜLTECİ KAMPI



Cibaliya Mülteci Kampı, Gazze Şeridi'ndeki sekiz mülteci kampı arasındaki en büyük alan olarak biliniyor.



Birleşmiş Milletler verilerine göre kampta 116 bin kayıtlı mülteci yaşıyor. Kampta Birleşmiş Milletler'in himayesindeki 3 okul bulunurken bunlar sığınak olarak da kullanılıyor. Birleşmiş Milletler'in resmi raporlarında kampta çok ciddi bir nüfus yoğunluğu ve yaşam alanı eksikliği olduğu belirtiliyor.



ÇATIŞMALARDA SON DURUM



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrailli yetkililer, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.



31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi.



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’de el-Kassam Tugayları’nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.



Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648’si çocuk, 2 bin 290’ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.



İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.