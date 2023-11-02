Almanya'da Müslüman cemaatlere hakaret ve tehdit

Yakılmış Kuran, domuz eti ve dışkı bulunan paketler





Müslüman cemaatler siyasetin hedefinde





Müslüman cemaatlerden tepki

Almanya'da örgütlü Müslümanların büyük kısmını temsil ettiği iddiasını taşıyan söz konusu dört çatı kuruluşu Bakan Liminski'nin çağrısındaki üsluba tepki gösterdi. Bu kuruluşların en büyüklerinden olan DİTİB, Başbakanlık'taki buluşmaya katılmakla beraber davette yer alan çağrıyı "Müslüman kuruluşların terör ile arasına mesafe koymadığı, kurbanların acısını paylaşmadığı" izlenimi yarattığını belirterek eleştirdi. DİTİB yetkilileri, "Biz Müslüman çatı kuruluşları sorunun değil, çözümün bir parçasıyız" açıklamasını yaptı.

"Politikacılar Müslümanlar üzerinden siyasi çıkar elde etmek istiyor"

2016 yılından bu yana DİTİB'te farklı görevler alan Genel Sekreter Kalyon ise politikacıların söz konusu eleştiri ve taleplerini "Müslümanlar ve göçmenler üzerinden siyasi çıkar elde etme girişimi" olarak nitelendirdi.

DİTİB'e Ankara'dan baskı var mı?



