Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank yargılandığı davayı ABD yargıtayına götürüyor /17 Ocak 2022 11:37

Halkbank yargılandığı davayı ABD yargıtayına götürüyor

ABD'de Halkbank'ın yargılandığı davada, banka süreci ABD Yargıtay Mahkemesi'ne taşıma kararı aldı.

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Bankadan yapılan açıklamada, ABD yargıtayına itiraz dilekçesi sunulacağı duyuruldu. Böylece, üst mahkemeden bir karar çıkana kadar, bölge mahkemelerindeki yargılamanın askıya alınacağı kaydedildi. 

Halkbank, geçen ay istinaf mahkemesine itirazda bulunmuş ancak reddedilmişti. 

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazlar, anılan Mahkeme tarafından 15 Aralık 2021 tarihinde reddedilmiştir.

İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022 tarihinde kabul edilmiştir.

Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır. Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır."
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