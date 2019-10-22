Halkbank'ı Fitch de negatif izlemeye aldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Halkbank’ın ‘kredi notunu negatif izlemeye’ aldığını duyurdu.







ABD’de savcılık makamı geçen hafta Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamış ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı.





Fitch açıklamasında, kredi notuna yönelik düşürme uyarısı için “Halkbank’a yönelik maddi bir ceza veya başka cezai önlemler alınması durumunda Türk yetkilililerinin desteğinin yeterliliği ve zamanlamasına yönelik belirsizliği yansıtıyor” dedi.





Fitch şu anda Halkbank’ı ‘B+’ kredi notu ile derecelendiriyor.





Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de dün Halkbak'ı olası bir not indirim için izlemeye aldığını duyurmuştu.

