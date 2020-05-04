Samanyolu Haber /Gündem / Haluk Levent açlık grevindeki İbrahim Gökçek için devreye girdi /04 Mayıs 2020 21:59

Haluk Levent açlık grevindeki İbrahim Gökçek için devreye girdi

Bir süredir açlık grevinde olan ve durumu gittikçe kötüleşen Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için devreye giren şarkıcı Haluk Levent, Adalet Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü ve İçişleri Bakanlığı ile de görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

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AHBAP Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalet Bakanlığı ile görüştü.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalet Bakanlığı ile görüştüğünü açıkladı. 

Levent, yaptığı görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. Mahkeme sürecinin devam ettiğini, süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım" dedi.

Levent, daha önce pazartesi günü Ankara'da olacağını belirterek, "Görüşmeler yapacağım İbrahim için, elimden ne gelirse arkadaşlar" diye yazmıştı.
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