Haluk Levent açlık grevindeki İbrahim Gökçek için devreye girdi

AHBAP Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalet Bakanlığı ile görüştü.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Haluk Levent, 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili Adalet Bakanlığı ile görüştüğünü açıkladı.





Levent, yaptığı görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakan Yardımcımız ve yetkili birkaç kişi ile görüştüm. Mahkeme sürecinin devam ettiğini, süren bir davaya müdahale edemeyeceklerini söylediler. Konser izin konusunun İçişleri Bakanlığı olduğunu ilettiler. İlgili bakanlıkla da görüşmelerim sürüyor. Gelişmeleri yazacağım" dedi.





Levent, daha önce pazartesi günü Ankara'da olacağını belirterek, "Görüşmeler yapacağım İbrahim için, elimden ne gelirse arkadaşlar" diye yazmıştı.