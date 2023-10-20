Hamas: ABD’li iki esiri serbest bıraktık

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada “Katar’ın çabalarına yanıt olarak iki ABD’li esiri (anne ve kızı) insani gerekçelerle serbest bıraktık” denildi.



İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esirleri, “ABD Başkanı Joe Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve temelsiz olduğunu dünyaya kanıtlamak için serbest bıraktıklarını” söyledi.



İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın iki rehineyi serbest bıraktığını doğruladığını duyurdu.



Rehinelerin nereye bırakıldığı ve isimleri henüz belli olmadı.



Hamas, 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyindeki topluluklara ve askeri üslere düzenledikleri şafak baskınında en az 200 kişiyi rehin almıştı. Rehineler arasında 30 çocuk, 60 yaş üstü 20 kişi olduğu ifade ediliyor.