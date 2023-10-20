Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç’un cezasında indirim /20 Ekim 2023 22:43

Ali Koç’un cezasında indirim

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasında indirime gitti.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un 45 gün hak mahrumiyeti cezasını indirdi.

TFF’den yapılan açıklamada, katıldığı bir programda sarf ettiği beyanlarda yer alan “Sportmenliğe aykırı hareketi” ve “Hakem ile diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları” nedenleriyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti ve 210 bin lira para cezasına çarptırılan Ali Koç’un itirazının incelendiği belirtildi.

İtiraz sonucunda cezada alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle hak mahrumiyetinin 45 günden 21 güne, para cezasının da 210 bin liradan 100 bin liraya indirildiği kaydedildi.
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