Samanyolu Haber /Dünya / İsrail’den hastaneye tehdit: Boşaltın /20 Ekim 2023 23:17

İsrail’den hastaneye tehdit: Boşaltın

Filistin Kızılayı, İsrail’in Gazze’de bulunan bir hastanenin “boşaltılması” yönünde bir uyarı verdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Filistin Kızılayı'nın aktardığına göre İsrail'in “boşaltma” uyarısı yaptığı Kudüs Hastanesi'nde 400'den fazla yaralı bulunuyor. Hastanenin olduğu bölgede yerinden edilmiş 12 bin kişinin de bulunduğu belirtildi.

18 Ekim'de aynı hastanenin yakınına bomba düşmüştü.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim’de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28’i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Karşılıklı saldırılarda binlerce kişi yaşamını yitirirken on binlerce kişi de yaralandı.
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