Samanyolu Haber /Dünya / Hamas lideri Haniye: Bölgesel savaşa dönüşebilir /20 Ekim 2023 08:20

Hamas lideri Haniye: Bölgesel savaşa dönüşebilir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye video yayınladı: Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda bunun, bölgesel savaşa dönüşebileceği uyarısı yapıyoruz.

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye yayınladığı video kaydında Gazze, Batı Şeria ve Lübnan cephesinde İsrail'le yaşanan çatışmalar ile siyasi gelişmeleri değerlendirdi.

AA'nın aktardığına göre ABD ile bazı Avrupa ülkelerinin, manevi destek için İsrail'e ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Haniye, Washington yönetiminin tüm bu çabalarına rağmen "Gazze'ye saldırılar konusunda İsrail'e bölgesel ve uluslararası destek sağlama ve Araplara tehciri kabul ettirme"de başarılı olamadığını belirtti.

ABD yönetiminin diğer cepheleri saf dışı bırakma ve insanları İsrail'in yalanlarına inandırmayı da başaramadığını söyleyen Hamas lideri, "Gazze'ye yönelik bu vahşi saldırıların, yıkımın ve kan dökmenin devam etmesi durumunda, bunun, bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yaptıklarını" vurguladı.

Geçen günlerde Arap ve İslam dünyasından pek çok yetkiliyle bir araya geldiklerini söyleyen Haniye, bu görüşmelerde, "çözümün ancak işgalin son bulması ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu dile getirdiklerini ve işgalci komutanların işledikleri suçlardan ötürü yargılanmasını ve Gazze'ye bir an evvel yardımların ulaştırılmasını talep ettiklerini" dile getirdi.
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