Valiliğin ortasında öğretmene meydan dayağı

Dede’nin darbedildiği halk buluşmasının fotoğrafları Valilik’in internet sitesinde yer alıyor. (Fotoğraf: Afyon Valiliği)

İsmail ARI



Afyon Valiliği ile Afyon Emniyet Müdürlüğü’nde skandal bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Fizik Öğretmeni Hamza Dede, Valilik binası ve emniyette dövüldü. “Kamera kayıtları yok” dendi ve Dede’ye dava açıldı.



48 yaşındaki 3 çocuk babası fizik öğretmeni Hamza Dede, Afyon’da görev yaptığı lisede, sürekli deneme sınavı yapıldığı ve bu yüzden öğrencilerine ders anlatamadığı gerekçesiyle bu duruma karşı çıktı. Öğrencilerinin de bu uygulamaya itiraz ettiğini ifade eden Dede, ders anlatmak istediğini ve ders saatlerinde deneme sınavı yapmayacağını belirtti. Ancak, öğrencilerinin hakkını korumak için yaptığı bu itirazı nedeniyle başına gelmeyen kalmadı.



EMNİYETTE DE DÖVÜLDÜ



Dede’ye önce kınama cezası verildi sonra da 2017 yılının Aralık ayında Afyon, Bolvadin'den Sandıklı’ya sürüldü. Ancak bununla da yetinilmedi. Dede, 2020’nin Mart ayında da Afyon’dan Kütahya’nın Simav ilçesine sürüldü. Afyon’dan Simav’a gidip gelebilmek için günde 6 saatini yolda geçiren Dede, yaşadıklarını anlatıp sesini duyurabilmek için 18 Ocak 2022 tarihinde o dönem Afyon Valisi olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in düzenlediği halk günü buluşmasına gitti.



İddiaya göre, Vali Çiçek, mağdur olduğunu, mobbinge uğradığını anlatan Dede’yi dinlemedi. Bu duruma tepki gösteren Dede, ifadesinde Vali’nin ve birçok kamu görevlisinin önünde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Koruma ve valilik personeli olan 8-9 kişi üzerime çullandı. Beni dışarıya doğru sürüklediler. Valiliğin kapısında nefes alamadığım için ‘yardım edin’ diye bağırdım. Emniyet Müdürü Ali T. suratıma yumruk attı. Polisler tekme ve yumruklarla bana vurmaya devam etti. Bana kelepçe taktıkları esnada valilik önündeki bir kadının ‘ne yapıyorsunuz?’ dediğini duydum. Polis merkezine götürüldüğümde kadının da getirildiğini ve polislerin ona bağırdığını gördüm. Polisler bu yüzden bana bağırıp çağırdı, kamerasız bir odaya götürdüler. Asayiş Şube Müdürü Tayyar A. karnıma yumruk attı ve odada polisler yine üzerime çullandılar. Kollarımı arkaya kıvırıp yine kelepçe taktılar.”



Muayeneye götürüldüğünde darbedildiğine dair rapor da hazırlanan Dede, 19 Ocak 2022’de mahkemeye çıkarıldı. Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği, Dede’yi pazartesi günleri imza atması koşulu, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bıraktı. Ardından Dede hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan dava açıldı. Dede, mahkemede de haksız bir şekilde dövüldüğünü anlattı.



KAMERALAR BOZUKMUŞ



Ardından mahkeme, 19 Ocak 2022 tarihinde Afyon Valiliği’nden kamera kayıtlarını istedi. Valilik ise “Kameraların bozuk olduğunu ve görüntü olmadığını” bildirdi. 10 Mayıs 2022’de de Dede’nin gözaltındayken dövüldüğünü belirttiği Milli Birlik Polis Merkezi’nden kamera kayıtları istendi. Ancak emniyet de “Kameralarımız arızalıydı” diye yanıt verdi. Yani olay günü hem Afyon Valiliği hem de polis merkezi, kameraların çalışmadığını öne sürdü.



Dede’nin kendisini darbettiğini söylediği polisler de “Kademeli olarak zor kullandıkları” yönünde ifadeler verdi. Hatta polisler, Dede’nin kendileri darbettiğini iddia etti.



YİNE GÖZALTINA ALINDI



Valilik önündeki darp anını, valilik binasının çevresindeki MOBESE kameraları ile tespit edilebileceğini belirten Dede, MOBESE kameraların incelenmesini de mahkemeden talep etti. Hatta Dede, MOBESE kameralarının varlığını delillendirmek için fotoğraf çektiği esnana bir kez daha gözaltına alındı. Dede ifadesinde hakkında açılan dava için fotoğraf çektiğini ve bunları mahkemeye sunacağını söyledi ve serbest bırakıldı.



BirGün’e konuşan ve yıllardır adalet beklediğini söyleyen fizik öğretmeni Hamza Dede, kendisini süren, mobbinge maruz bırakan, darbeden kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğini söyledi. Dede’ye “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan açılan dava ise 11 Ocak 2024’te devam edecek.