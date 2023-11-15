Samanyolu Haber /Gündem / Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği iddiası: 3 gün karşılığında 50 rehine /15 Kasım 2023 17:25

Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği iddiası: 3 gün karşılığında 50 rehine

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir yetkili, Hamas'ın masadaki anlaşma teklifini ana hatlarıyla kabul ettiğini öne sürdü.

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Katarlı arabulucuların Hamas ve İsrail arasında, 3 günlük ateşkes karşılığında 50 sivil rehinenin serbest bırakılması yönünde anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. 

Reuters'ta yer alan habere göre, müzakerelere ilişkin bilgi sahibi bir yetkili, ABD'nin koordinasyonunda masada olan anlaşmanın İsrail'in de bazı Filistinli kadın ve çocukların İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasını, abluka ve saldırı altındaki Gazze'ye giren insani yardımın artırılmasını içerdiğini söyledi.

"GENEL HATLARIYLA KABUL ETTİ"
Yetkilinin paylaştığı bilgilere göre, Hamas, söz konusu anlaşma önerisini genel hatlarıyla kabul etti. Anlaşmayı henüz kabul etmeyen İsrail ise detayları müzakere etmeyi sürdürüyor. Böyle bir anlaşma durumunda, Hamas'ın Gazze'de tutulan ve yaşayan sivil rehinelerin isimlerinin olduğu bir listeyi teslim etmesi gerekecek. Tüm rehinelerin serbest bırakılması ise halihazırda müzakere edilmiyor.

Öte yandan, İsrail'in bu anlaşma hayata geçerse kaç kadın ve çocuğu hapishanelerden serbest bırakacağı henüz netlik kazanmadı. İsrail'e göre, Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından 239 kişi Gazze'de rehin tutuluyor.
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