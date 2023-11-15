Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli’ye AYM kararıyla milletvekili olan Engin Alan hatırlatması /15 Kasım 2023 17:34

Bahçeli’ye AYM kararıyla milletvekili olan Engin Alan hatırlatması

YARSAV eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, yargı krizinde Anayasa Mahkemesi karşısında cephe alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, AYM’nin verdiği hak ihlali sayesinde MHP’den milletvekili seçilen Engin Alan’ı hatırlattı. Bahçeli’ye “Kendine gel!.. Burası dağ başı değil, Türkiye Cumhuriyeti!” diye tepki gösterdi.

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Yargı krizinde, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlaline uğradığına hükmeden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) karşısında yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, benzer şekilde Meclis’e giren eski MHP Milletvekili Engin Alan hatırlatıldı.

Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Bahçeli’nin açıklamalarına tepki göstererek, MHP’li Engin Alan’ın Ergenekon sürecinden sonra nasıl milletvekili olduğunu hatırlattı. Ergenekon’dan ceza alan Engin Alan, AYM’nin verdiği hak ihlali kararıyla Meclis’e MHP milletvekili olarak girmişti.

Sosyal medya hesabından Bahçeli’ye tepki gösteren Eminağaoğlu, Engin Alan’ın cezasının Yargıtay tarafından onandığını ancak AYM’nin “hak ihlali” kararı sonrası yerel mahkemenin tahliye ettiğini anımsattı. Eminağaoğlu, Bahçeli’ye “Kendine gel!.. Burası dağ başı değil, Türkiye Cumhuriyeti!” ifadeleriyle tepki gösterdi.


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