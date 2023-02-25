Hande Fırat'ın canlı yayın gafı gündem oldu: 'YSK yetkilileriyle de anlaşıldı'

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında seçim takvimine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.







"YSK YETKİLİLERİYLE DE ANLAŞILDI"

Fırat, kulis bilgilerini paylaşırken canlı yayında "YSK yetkilileriyle de anlaşıldı, daha doğrusu AKP'nin YSK'daki temsilcisiyle de görüşüldü." sözleri geleneksel ve sosyal medyada gündem oldu.





Sözlerinin devamında "Yüzde 99 oranında seçim 14 Mayıs'ta yapılacak" diyen Fırat, "Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Biri parti dışında bir merkezde, diğeri partide. Yani parti dışında bir merkez derken birçok teknik kişi bir araya geldi 'seçim hangi tarihte yapılmalı?' diye. Sonrasında da partide kurmaylar bir araya geldi. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında Mayıs'ta seçim yapılacak görünüyor" dedi.





AKP'NİN YSK'DAKİ TEMSİLCİSİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Deprem bölgelerindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağı üzerine yapılan çalışmaları da açıklayan Fırat, "Bazı teknik zorluklar olabileceği vurgulanmıştı ama bugün AK Parti'nin YSK'daki temsilcileri ile görüştü. Zaten geçen hafta YSK temsilcileri bölgede incelemelerde bulundu. Öncelikle nüfusun durumu ortaya çıkartılacak ve hemen seçmen kütüklerine bakılacak. Zaten YSK çalışmaya başladı. Ankara'ya, Konya'ya gitmiş olan depremzedeler tıpkı şehir dışında görev yapan bir polis gibi oy kullanacak.





Deprem bölgesinde ise muhtemelen konteynerler tercih edilecek. Cumhurbaşkanı söylediğinin arkasında durmak istiyor, 14 Mayıs tarihinin. Geçici görevle gelen bir polis gibi... Böyle bir organizasyon yapılacak. Deprem bölgesinde, çadırlar güvenli değil denilirse konteynerlerde yapılacak. Ama Cumhurbaşkanı, 17 Mayıs tarihinden yüzde 99 oranından geri adım atmamış. 18 Haziran'ı belli ki kabul etmemiş. Şu anki toplantının neticesi olarak bunu söyleyebilirim. Teknik olarak da ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını vermiş" açıklamalarında bulundu.