Samanyolu Haber /Ekonomi / Hande Fırat'tan 'vergi zammı' güzellemesi /10 Temmuz 2023 09:17

Hande Fırat'tan 'vergi zammı' güzellemesi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, pek çok kaleme gelen vergi ve harç zamlarının sebebi olarak 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini örnek göstererek "Devlet şu anda kaynaklarını kullanıyor ama 100 milyar dolarlık bir maliyeti dünyada sadece kendi kaynaklarından karşılayacak sayılı ülke vardır" yorumunu yaptı.

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Fırat, ekonomi yönetiminin vergi ve harçları artırmadaki hedefi konusunda, "Alınan kararlar, atılan adımlar hayatımızı zorlaştırsa da kısa ve ortada vadede bazı olumlu sonuçları da beraberinde getirecek. Alınan kararların önemli bir bölümü cari açığı azaltmada etkili olacak" düşüncesini dile getirdi:

Fırat, şunları kaydetti:

"Bakın mesela, cumartesi akşamı itibarıyla 472 bin yolcunun beraberinde getirdiği cep telefonu için ödenen harç miktarı 2.9 milyar lira. Bundan sonra telefon için harcın tutarı 20 bin lira olunca o kadar çok telefon gelmeyecektir.

- Ülkeden döviz çıkışına neden olacak uygulamaların zorlaştırılmasını bu çerçevede düşünmek gerekiyor.

- Cari açığın düşürülmesi artık kritik öneme sahip.

- Bununla birlikte enflasyonun düşürülmesi, ülke riskinin aşağı gelmesi gibi sonuçları da göreceğimize inanıyorum.

- Bu kararların sonuçlarından biri de uluslararası kredi derecelendirme kuruşlarının not artışları olacaktır. Bu ise yurtdışından kaynakların Türkiye’ye daha kolay gelmesi ve yatırımları çekmesi açısından önemli bir gelişme olacak.

Sanmayın ki hükümet sadece vergileri, harçları artırıyor, sadece vatandaştan para istiyor. Görüştüğüm yetkililer, sadece gelir artırıcı değil gider kısıcı tasarruf tedbiri adımlarının da kısa sürede duyurulacağını söylüyor. Yani devlet, vatandaşından istediği fedakârlığı kendisi de yapacak.
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