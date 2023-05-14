Hangi parti kaç vekil çıkaracak?

ANKA ajansının açıkladığı seçim sonuçlarına göre milletvekilliği yarışında Cumhur İttifakı önde gözüküyor. TSİ 22.20 itibariyle açılan sandıkların yüzde 81’inin sonucuna göre, Cumhur İttifakı’nın 317, Millet İttifakı’nın ise 223 milletvekili çıkardığı görülüyor.





İttifakların genel oyu ve partilere göre dağılımı ise şu şekilde:





CUMHUR İTTİFAKI: % 50.01 – 317 milletvekili





AKP % 37.66





MHP % 10.74





BBP % 0.52





YRP % 1.09









MİLLET İTTİFAKI: % 39.42 – 223 milletvekili





CHP % 28.48





İYİ PARTİ % 10.94









EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8.95 – 60 milletvekili





YSP % 8.53





TİP % 0.42









ATA İTTİFAKI: % 0.84





ZAFER PARTİSİ % 0.76





ADALET PARTİSİ % 0.08



