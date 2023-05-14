Samanyolu Haber /Gündem / Hangi parti kaç vekil çıkaracak? /14 Mayıs 2023 22:35

Hangi parti kaç vekil çıkaracak?

ANKA’nın paylaştığı sandık sonuçlarına göre milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı önde görünüyor. Açılan sandıkların yüzde 81'inin sonucuna göre Cumhur İttifakı 317, Millet İttifakı 223 milletvekili çıkarıyor. Yeşil Sol Parti ise 60 vekil çıkarıyor.

Hangi parti kaç vekil çıkaracak?

ANKA ajansının açıkladığı seçim sonuçlarına göre milletvekilliği yarışında Cumhur İttifakı önde gözüküyor. TSİ 22.20 itibariyle açılan sandıkların yüzde 81’inin sonucuna göre, Cumhur İttifakı’nın 317, Millet İttifakı’nın ise 223 milletvekili çıkardığı görülüyor.

İttifakların genel oyu ve partilere göre dağılımı ise şu şekilde:

CUMHUR İTTİFAKI: % 50.01 – 317 milletvekili

AKP % 37.66

MHP % 10.74

BBP % 0.52

YRP % 1.09

 

MİLLET İTTİFAKI: % 39.42 – 223 milletvekili

CHP % 28.48

İYİ PARTİ % 10.94

 

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI: % 8.95 – 60 milletvekili

YSP % 8.53

TİP % 0.42

 

ATA İTTİFAKI: % 0.84

ZAFER PARTİSİ % 0.76

ADALET PARTİSİ % 0.08

 
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