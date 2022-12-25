Samanyolu Haber /Dünya / Hannover'de cesetler karıştı, Müslüman Türkün cesedi yakıldı /25 Aralık 2022 12:34

Hannover'de cesetler karıştı, Müslüman Türkün cesedi yakıldı

Hannover Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki cesetin karışması üzerine 71 yaşındaki Müslüman Türk vatandaşının cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Türk aile suç duyurusunda bulundu.

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DW'nin haberine göre, Almanya'nın Hannover kentindeki tıp fakültesi hastanesinde 81 yaşındaki bir Alman ile 71 yaşındaki bir Türkün cesetlerinin karıştırılması üzerine, yanlışlıkla Müslüman Türk vatandaşının cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Cuma günü cansız bedeni yakıldıktan sonra külleri Alman aileye verilen 71 yaşındaki Türk ile Almanın cesetlerinin karıştırıldığı ise Türk olduğundan yola çıkılan kimsenin cansız bedeninin yıkanmak ve defne hazırlanmak üzerine gelmesiyle farkedildi.

Hannoversche Allgemeine gazetesinin ilk olarak haberleştirdiği olay kentin bulunduğu Aşağı Saksonya'daki Müslüman cemaatinde de tepkilere neden oldu. Aşağı Saksonya ve Bremen Eyaletleri Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) dernekleri temsilcisi Emine Oğuz, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yaşanan olayın çok ciddi bir hata olduğunu, hastanelerin hayatını kaybeden insanların dini aidiyetine hassasiyet göstermediğini ve Almanya'daki kültürel ve dini çeşitliliğin hala gerektiği kadar dikkate alınmadığını vurgulayarak durumu eleştirdi.

Türk aile polise başvurdu

Yanlışlıkla yakılan 71 yaşındaki Türkün ailesi polise başvururken, Hannover Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yapılan yanlışlıktan dolayı derin üzüntü duyduğunu vurguladı. Açıklamada, "Duygularımız ve düşüncelerimiz aileyle birliktedir" ifadeleri kullanıldı.
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