Samanyolu Haber /Dünya / Borcunu ödememek için kefen giydi, ölü taklidi yaptı /25 Aralık 2022 13:19

Borcunu ödememek için kefen giydi, ölü taklidi yaptı

Endonezya'da bir kadın, borcunu geri ödememek için kızının sosyal medya hesabından kefen giymiş fotoğrafını paylaştı ve kendini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

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Endonezyalı bir anne, borcunu ödemekten kaçınmak için kendi ölümünü taklit etmekle suçlanıyor.

Adı "L" olarak tanımlanan ve dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi, Maya Gunawan isimli bir kişiden borç alıyor. 20 Kasım'da ödenmesi gereken borcunu ödemiyor ve  ödeme gününün 6 Aralık'a uzatılmasını istiyor.

L'nin kızı 12 Aralık'ta Facebook'ta annesinin bir araba kazasında öldüğünü duyuran bir paylaşım yapıyor. Annesinin evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen bir kazadan sonra öldüğünü yazıyor.

ANNESİ, KIZININ HESABINI HACKLEDİ

Facebook paylaşımı çarşafa sarılı bir ceset fotoğrafı ve hastaneye götürülen sedyenin farklı bir görüntüsünü içeriyordu. Diğer görüntülerde de L'nin gözlerinin kapalı olduğu ve bir "kefene" sarılı olduğu görüldü.



L'nin kızı, annesinin Facebook hesabını hacklediğini iddia ederek gönderinin yalan olduğunu kabul etti.

Daily Star'a göre sedye fotoğrafının bir TV şovunun ekran görüntüsü olduğu ortaya çıktı.

Yerel medyaya konuşan Gunawan, polise gitmediğini ve L'nin ödenmesi gereken tutarı geri ödemesini beklediğini ancak ulaşamadığını söyledi.
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