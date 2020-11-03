Samanyolu Haber /Gündem / Hasar tespit raporu: Yaklaşık bin bina zarar gördü /03 Kasım 2020 11:31

Hasar tespit raporu: Yaklaşık bin bina zarar gördü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İzmir'de 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 ağır, 119 orta, 730 az hasarlı bina tespit edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Twitter hesabından depremden sonra İzmir genelinde yürütülen hasar tespit çalışmalarındaki son duruma ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, şimdiye kadar toplam 10 bin 287 binayla 79 bin 624 bağımsız bölümde hasar tespit çalışması yapıldı.

Çalışmalarda, 124 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina, 119 orta hasarlı bina, 730 az hasarlı bina tespit edildi, 9 bin 314 binanın hasarsız olduğu belirlendi.

Hasar tespitinde 2 bin 698 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık, 2 bin 291 orta hasarlı, 11 bin 997 az hasarlı bağımsız bölüm belirlendi, 62 bin 638 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadı.

 
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