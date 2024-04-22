Hastane baskınında dehşet: 2 bin kişi kayıp

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi kompleksine baskını sırasında orada bulunan 2 bin Filistinlinin akıbetinin meçhul olduğu belirtildi.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Nasır Hastanesi kompleksinde sivil savunma ekiplerinin toplu mezardan cesetleri çıkarma çalışmalarının dördüncü gününde devam ettiğini duyurdu.



Açıklamada, bugün toplu mezardan çıkarılan 73 kişi ile cuma gününden bu yana toplam 283 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı ifade edildi.



Toplu mezardan çıkarılanlardan 42 kişinin kimliğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü cesetleri kumların altında oldukça derine gömdüğü ve üzerlerine çöp boşalttığına dikkati çekildi.



Açıklamada, İsrail askerlerinin baskını sırasında Nasır Hastanesi kompleksinde bulunan yaklaşık 2 bin kişinin akıbetinin bilinmediği, öldürüldükleri yada alıkonularak götürüldüklerine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.



Medya Ofisinin açıklamasında, toplu mezardan çıkarılan aralarında kadın ve yaşlıların da bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve üzerlerinden elbiseleri çıkarılmış şekilde soğuk kanlılıkla öldürüldüğü belirtildi.



BM SORUŞTURMA İSTEDİ



Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric Şifa Hastanesi'nin ardından Nasır Hastanesi'nde de toplu mezarlar bulunduğuna ilişkin haberlerin sorulması üzerine "Haberler çok endişe verici" dedi.



Mezarların bulunduğu alanların kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizen Dujarric, aynı zamanda bunun ateşkese neden ihtiyaç olduğunu da açık şekilde gösterdiğini söyledi.



Dujarric, insani yardım çalışanlarına daha fazla erişim sağlanması, hastanelerin korunması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğine tekrar dikkati çekti.