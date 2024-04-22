Samanyolu Haber /Dünya / İsrail ordusunda art arda üst düzey istifalar /22 Nisan 2024 20:50

İsrail ordusunda art arda üst düzey istifalar

İsrail ordusunda, birkaç saat içinde üst düzey ikinci istifa kararı geldi. İşgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve başkent Tel Aviv ile çevresinden sorumlu Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox, gelecek ağustos ayında istifa etme kararı aldığını duyurdu.

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İsrail ordusunda ülkenin Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox, gelecek ağustos ayında görevinden istifa etmeye kararlı olduğunu açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Fox, önümüzdeki ağustos ayında geçerli olmak üzere istifa edeceği yönündeki kararını Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye iletti.

Haberde, Fox'un yaklaşık 3 yıl kaldığı görevinden neden istifa etmek istediğine dair bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusundan gün içinde yapılan açıklamada, İsrail Askeri İstihbarat Şefi Tümgeneral Aharon Haliva'nın da istifa mektubunu Genelkurmay Başkanı Halevi'ye sunduğu, istifasının kabul edildiği ve birkaç hafta içinde uygulamaya konulacağı belirtilmişti.

Askeri İstihbarat Şefi Haliva'nın istifa mektubunda, "Komutam altındaki istihbarat birimi misyonunu yerine getiremedi. Savaşın acısını sonsuza kadar taşıyacağım. Artık sorumluluğu kabul edip görevimi sonlandırmak istiyorum." ifadesinin yer aldığı duyurulmuştu.

Orta Bölge Komutanı Yehuda Fox'un istifa kararının, Askeri İstihbarat Şefi Haliva'nın istifasını sunmasının akabinde gelmesi dikkat çekti.

Yediot Ahronot gazetesi, Fox'un istifasının, Askeri İstihbarat Şefi Haliva'nın istifasıyla ilişkili olmadığını, Fox'un 7 Ekim olaylarındaki başarısızlıkta herhangi bir suçlamaya maruz kalmadığını kaydetti.

Fox'un askeri yetkileri altındaki Orta Bölge Komutanlığı, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Goş Dan olarak bilinen başkent Tel Aviv ve çevresini içine alıyor.
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