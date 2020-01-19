Hastanede skandal görüntüler!

İddiaya göre, sokakta yaşayan üç evsiz, havaların aşırı soğuk olmasından dolayı hastanenin acil servisinde bulunan banklara oturarak uyudu. Evsizleri gören görevliler, yurttaşların şikayeti üzerine dışarı çıkardı. Zorla dışarı çıkartılan evsizleri gören bazı vatandaşlar ise tepki gösterdi. Ancak görevliler, tepkilere aldırmadı. Bir yurttaş yaşanan vicdansızlığı cep telefonuyla çekerek, sosyal medyada paylaştı.Paylaşım sonrası hastane personeli ve güvenlik görevlileri büyük tepki gördü