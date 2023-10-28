Samanyolu Haber /Dünya / Hava, kara ve denizden gece boyu atış altında kalan Gazze'de can pazarı yaşanıyor /28 Ekim 2023 12:18

Hava, kara ve denizden gece boyu atış altında kalan Gazze'de can pazarı yaşanıyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 22. güne girilirken, dün gece bölgede yaşanan şiddetli çatışmalar ve bombardımanların etkisi, sabah olunca belli olmaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde bombardımanların yıkıcı etkisi görüntülendi.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi.

İsrail tarafından abluka altına alınan Gazze Şeridi’nde gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı.

Sabahın ilk saatlerinde bombardımanların yıkıcı etkisi görüntülendi.

Gazeteci Hasan Islaih'in çektiği videoda birçok evin tamamen bombalandığı ve çok sayıda insanın öldüğü ve yaralandığı görülüyor. 

Bombardıman sonucu evleri yıkılan çok sayıda insanın hala enkaz altında olduğu bildiriliyor.



Gazze'de yer alan Han Yunus'ta, İsrail'in kentin doğu bölgelerine düzenlediği yoğun bombardıman sonucu çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin kuzeyinde 150 noktanın vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Savaş uçakları bu gece Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 150 yer altı hedefini vurdu. Yer altı tünelleri ve altyapı hedef alındı” ifadeleri kullanıldı.

Ordunun, gece boyunca Gazze'nin kuzeyine girdiğini, kara operasyonlarını genişlettiğini ve "sahada" kalmaya devam ettiğini söyleyen IDF Sözcüsü Hagari, hava ve denizden önemli saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini kaydetti.

Hagari, dün gece üst düzey Hamas komutanlarının öldürüldüğünü belirterek, "Onların öldürülmesi savaşta önemli bir ilerleme aşaması ve daha zayıf bir düşmanla savaşacağımız anlamına geliyor" dedi.

Hagari, IDF'nin, Hamas'ın "Gazze'deki sivil halkı nasıl kullandığını ve istismar ettiğini" ortaya çıkarmaya devam edeceğini ifade etti.

Gazze'nin güneyine gidenler için insani yardımın artacağını söyleyen Hagari, "Gıda, ilaç ve su taşıyan daha fazla kamyon girecek. Güvenli ve korunaklı bir alan olan bu bölgedeki herkes bu yardımları alacak" diye konuştu.

ÜST DÜZEY HAMAS SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada ayrıca, saldırılar sonucunda Hamas’ın hava operasyonları sorumlusu Asem Abu Rakaba’yı da etkisiz hale getirdiği belirtildi. Abu Rakaba’nın Hamas’ın insansız hava araçlarından, yamaç paraşütlerinden, hava tespitinden ve savunmasından sorumlu olduğu kaydedildi.

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