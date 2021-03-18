Samanyolu Haber /Gündem / Havai fişek dolu evde patlama /18 Mart 2021 15:05

Havai fişek dolu evde patlama

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde büyük bir patlama meydana geldi. Hava fişeklerle dolu bir evdeki patlamada en az iki kişinin öldüğü açıklandı. Patlama anı ve oluşan dev dumanlar kameraya yansıdı.

Havai fişek dolu evde patlama


Kaliforniya eyaletinin Ontario kentinde, havai fişeklerle dolu bir evde meydana gelen patlama kilometrelerce uzaktan da görülebildi.

Olayın ardından bölgeye birçok itfaiye aracı ve sağlık ekibi gönderildi.

Yaşanan patlamada en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bölgede yaşayanların olay yerine yaklaşmamaları için uyarılar yapıldı.

Soruşturma sürüyor

Yaşanan büyük patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktı, birkaç ev de hasar gördü.

Patlamanın nasıl meydana geldiği ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama

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