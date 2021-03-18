Havai fişek dolu evde patlama





Kaliforniya eyaletinin Ontario kentinde, havai fişeklerle dolu bir evde meydana gelen patlama kilometrelerce uzaktan da görülebildi.





Olayın ardından bölgeye birçok itfaiye aracı ve sağlık ekibi gönderildi.





Yaşanan patlamada en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.





Bölgede yaşayanların olay yerine yaklaşmamaları için uyarılar yapıldı.





Soruşturma sürüyor





Yaşanan büyük patlama nedeniyle çevredeki evlerden birinde yangın çıktı, birkaç ev de hasar gördü.





Patlamanın nasıl meydana geldiği ile ilgili soruşturma devam ediyor.