Havalimanında kimyasal sızıntı paniği: Çok sayıda kişi baygınlık geçirdi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında kimyasal sızıntı paniğe neden oldu.



Yetkililer, kimyasal gaz sızıntısından etkilenen yaklaşık 20 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu. Rahatsızlanan kişilerin tamamının havalimanı personeli olduğu, çoğunun baygınlık ve baş ağrısı sorunu yaşadığı kaydedildi.



Sızan kimyasal maddenin uçak yakıtı üretiminde kullanılan yanıcı metil merkaptan olduğu tespit edildi.



Havalimanındaki kalabalığı etkileyecek bir risk bulunmadığını açıklayan acil durum yetkilileri, kimyasal madde uzmanlarının havalimanına gönderildiğini ve uçuşların normal seyrinde devam ettiğini aktardı.