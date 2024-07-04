Samanyolu Haber /Dünya / Havalimanında kimyasal sızıntı paniği: Çok sayıda kişi baygınlık geçirdi /04 Temmuz 2024 15:36

Havalimanında kimyasal sızıntı paniği: Çok sayıda kişi baygınlık geçirdi

Malezya'daki Kuala Lumpur Havalimanı'nda kimyasal gaz sızıntısı nedeniyle çok sayıda kişi rahatsızlandı.

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Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanında kimyasal sızıntı paniğe neden oldu.

Yetkililer, kimyasal gaz sızıntısından etkilenen yaklaşık 20 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu. Rahatsızlanan kişilerin tamamının havalimanı personeli olduğu, çoğunun baygınlık ve baş ağrısı sorunu yaşadığı kaydedildi.

Sızan kimyasal maddenin uçak yakıtı üretiminde kullanılan yanıcı metil merkaptan olduğu tespit edildi.

Havalimanındaki kalabalığı etkileyecek bir risk bulunmadığını açıklayan acil durum yetkilileri, kimyasal madde uzmanlarının havalimanına gönderildiğini ve uçuşların normal seyrinde devam ettiğini aktardı.
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