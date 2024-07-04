Sinan Ateş davasında ‘pankart’ savunması boşa düştü: İşte iddiaları çürüten 'adres' detayı

Gerçek Gündem'den Tuğba Özer'in haberine göre Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın dava dosyasına yansıyan mesajlaşmalarında dönemin Ankara Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’dan Sinan Ateş’in ev adresini istediği görülmüştü.



1 Temmuz’da başlayan Sinan Ateş davasının ilk gününde savunmasını yapan Demirbaş adresi pankart asmak için istediğini öne sürerek şöyle demişti:



'ADRESİNİ PANKART İÇİN İSTEDİM' DEMİŞTİ



“Cep telefonumdan çıkan yazışmalar bu olaydan 8 ay önce gerçekleşmiştir. Yaşanan üzüntülü bir olay sebebiyle kendisine camia içerisinde tepki oluşmuştu. Bu sebeple arkadaşlar maktulün evine pankart asmak istemişler. Burada pankartın asılacağı yer konusunda çaba sarf edilmiştir. Ben bilgileri kimseye yönlendirmedim. O adresin maktule ait olduğunu bilmiyorum. Bu bilgiyi kimseyle paylaşmadım. “



Demirbaş’ın ‘üzüntülü olay’ olarak bahsettiği ise Ayşe Ateş’in 'Cinayetin fitilini ateşledi' dediği Mersin’de yaşanan olaylardı. Ateş’in görevden alınma kararına karşı çıktığı belirtilen dönemin Mersin Ülkü Ocakları başkanı Çağrı Ünel, Mart 2022’de Mersin’de bıçaklı saldırıya uğramış, kavgada silahını ateşlemesi sonucu Emrullah Kaplan adlı ülkücü ölürken 3 kişi de yaralanmıştı.



ADRES OLAYDAN 5 GÜN ÖNCE İSTENMİŞ



Davanın 4. gününde savunma yapan Sinan Ateş’in avukatı Onur Altuntaş, Demirbaş’ın iddiasını çürüttü. Altunta, “Dosyada bulunan rapora göre Mersin olayı 15 Mart 2022’de gerçekleşiyor. 10 Mart’ta Mustafa Ensar Aykal’a Sinana Ateş’in adresini sormuş ancak Mersin’deki olay 15 Mart’ta gerçekleşmiş. Bir olayın protesto edilmesi için gerçekleşmesi gerekir. Olay gerçekleşmeden 5 gün önce adresi istemiş” dedi.