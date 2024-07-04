Kulis: CHP’de Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, Kurultay için atağa geçti

CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, yerel seçimlerde partisini zirveye taşımış, CHP Türkiye’nin birinci partisi olmuştu.



Bu değişimin ardından birçok kulis bilgisi gündeme gelmiş. Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP’nin başına geçeceği söylenmişti.



Son gelen bilgilere göre, CHP Genel Merkez binasında yaşanan bu değişiklikler Tüzük Kurultayı’nda da yaşanması bekleniyor.



Bu kurultay öncesi Kadın Kolları Başkanlığında bir değişim yaşanabilir, seçimde bir bilek güreşi olacak.



Bir süredir görevi yürüten Aylin Nazlıaka ile CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, CHP Zonguldak İl Kadın Kolları Eski Başkanı Avukat Merve Kır’ın seçimde yarışacağı aktarıldı.



Kır’ın, 4 Ağustos’ta yapılacak olan kurultayda aday olduğunu, CHP Genel Merkezi’nde açıklayacağı belirtiliyor.



Gazete Pencere’den Tolga Balcı’nın haberine göre, CHP’de Eylül ayında gerçekleşecek olan Tüzük Kurultayı öncesi Kadın Kolları Başkanlığı seçimleri kritik öneme sahip.



İddialar arasında Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin seçimlerden sonra Tüzük Kurultayı’nda yeniden Olağanüstü Kongre kararı alınması için çalışmalar yürüttüğü yer alıyor.



Haberde, 31 Mart Yerel Seçimlerinden zaferle çıkan Özgür Özel kanadının, parti içinde elinin daha da güçlü olduğu söylendi.