Havayolu devinin satışı onaylandı

Polonya havayolu şirketi LOT’un iflas eden turizm şirketi Thomas Cook’a ait Alman tatil havayolu markası Condor’u satın almasına Almanya Federal Rekabet Kurumu Bundeskartellamt’tan onay çıktı.







Bundeskartellamt Başkanı Andreas Mundt imzasıyla yayınlanan açıklamada, LOT ile Condor’un birbirlerini tamamladıkları, bu sayede Condor’un Almanya pazarındaki liderlik yarışında Lufthansa karşısında güç kazanacağı belirtildi.





Açıklamada birleşme analizi neticesinde Condor ve LOT’un birbiriyle rekabetinin söz konusu olmadığına, çünkü söz konusu havayollarının farklı güzergahlara uçuşlar gerçekleştirdiğine de yer verildi.





630 MİLYON EURO ÖDENECEK





Satış işleminin önümüzdeki Nisan ayının sonuna kadar tamamlanması beklenirken, LOT’un söz konusu satış için ne kadar ödeme yapacağı açıklanmadı.





Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz turizm şirketi Thomas Cook’un iflasını açıklamasının ardından şirketin Alman tatil havayolu markası Condor, Alman Kalkınma Bankası Kfw ve federal hükümetten 380 milyon Euro köprü kredisi alarak iflastan kurtulmuştu.





Geçtiğimiz Ocak ayında Condor’a teklif veren Polonya Havacılık Grubu PGL ise söz konusu kredinin geri ödeneceğini açıklamıştı.





Kulislerde kredi borcunun dışında Condor’un satışı için Polonyalı şirketin ödeyeceği miktarın 250 milyon Euro olacağı konuşulurken, Condor’un toplam satışının kredi borcuyla birlikte 630 milyon Euro’yu bulacağı belirtiliyor.





Filosunda 50 uçak bulunan, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayan Condor, her yıl 9.5 milyon kadar yolcuyu Avrupa, Afrika ve Amerika’nın 90 farklı noktasına taşıyor.





Polonya Hazine Bakanlığı iştirakı olan LOT ise dünya üzerinde 120 farklı noktaya yılda yaklaşık 10 milyon yolcu taşıyor.