Havuzdan Ağbal'a yaylım ateşi: Bu operasyonu kim adına çektiniz?

Merkez Bankası'nın faiz artırması durumunda kendisiyle çelişeceğini söyleyen gazete, bugünkü manşetinde faizlerin yüzde 19'a çıkarılmasına tepki gösterdi.







"Bu operasyonu kim adına çektiniz" manşeti atan Yeni Şafak, haberde ise "Dünya, ekonomideki faiz etkisini azaltmaya çalışırken Türkiye’de Merkez Bankası, 83 milyonun sesine kulak tıkayarak faizi yüzde 17’den yüzde 19’a çıkardı. Piyasa beklentisinin bile üzerinde yapılan 200 baz puanlık müdahale, ekonomik gerekçelerle izah edilemeyen bir faiz artışı oldu. Merkez Bankası’nın Türkiye’nin büyümesini frenleyecek bu operasyonu kim veya kimler adına ve hangi amaçla çektiği merak ediliyor" ifadesini kullandı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki Merkez Bankası yönetimi döneminde yaptığı açıklamalarla faiz artışını engellemiş, Naci Ağbal'ı Merkez Bankası'nın başına geçirip Berat Albayrak'ı bakanlık görevinden aldıktan sonra ise faiz konusundaki tutumunu "yumuşatarak" konuya yaptığı birkaç açıklama dışında dahil olmamıştı.





Daha önce yaptığı faiz artışı karşıtı açıklamalarıyla bilinen Erdoğan, Ağbal yönetiminin aldığı ilk faiz artırma kararına ilişkin, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz her şeyden önce bir defa paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Yeni ekonomi yönetimiyle ülkeyi bu kronik sancıdan kurtaracağız" demişti.