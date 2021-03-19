Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye gelen 1.5 milyon doz Pfizer aşısı el altından mı kullanılıyor? /19 Mart 2021 10:45

Türkiye'ye gelen 1.5 milyon doz Pfizer aşısı el altından mı kullanılıyor?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye'ye 1,5 milyon doz AB'den aşı ihraç edildiği yönünde haberler olduğunu belirterek, BioNTech/Pfizer aşısının el altından kullanılıyor olabileceğini söyledi.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, AB’den Türkiye’ye 1,5 milyon doz aşı ihraç edildiği yönünde bilgilerin bulunduğunu belirterek, “BioNTech/Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir” dedi.

Emir, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Bloomberg’in haberine göre AB’den Türkiye’ye 1.5 milyon doz aşı ihraç edildiğine işaret ederek, “Haber doğruysa Pfizer aşısı çoktan gelmiş ve el altından kullanılıyor olabilir. Artık açıklama yapmayacağım diyerek bizi yabancı ajanslara muhtaç eden bakandan acil açıklama bekliyoruz” dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada,”Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak” açıklamasında bulundu.
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