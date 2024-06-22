Hayat bakanın oğluna güzel

İnternette yayımlanan ilanlarda ise Yerlikaya’nın oturduğu sitedeki daireler için 55 bin ila 95 bin TL arası kira istendiği ifade ediliyor. Ayrıca bu site, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olan ve Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadyum arazisi üzerine yaptığı inşaatta 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle bilinen Aziz Torun’un şirketi tarafından inşa edildi.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre “Kira zamlarında yüzde 25’lik tavan zam” uygulamasına rağmen halka, hatta depremzedelere dahi yüzde bine varan zamlar yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oğlu için “farklı” tarife uyguladığı ortaya çıktı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın oğlu Ahmet Yerlikaya, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı 5. Levent Mahallesi’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir dairede oturuyor. 2019’dan beri kentin en gözde yerlerinden biri haline gelen 5. Levent’teki sitede oturan Ahmet Yerlikaya, Vakıflar’a sadece 6 bin 719 TL kira ödüyor.Aziz Torun’un sahibi olduğu Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) internet sitesinde Yerlikaya’nın oturduğu site şöyle anlatılıyor: “5 Levent, mevcut ve planlamakta olan büyük toplu ulaşım projelerinin ve metro hatlarının kesişim noktasında yeni bir kavşak noktası olarak dikkat çekmektedir. Lokasyonu ve konsepti ile ‘daha iyi bir yaşam’ vaadi sunan 5 Levent'te geniş sosyal alanlar kapsamında araç ve yaya yollarının yanı sıra koşu parkurları, bisiklet yolu, süs havuzu ve göletler; dinlenme alanları, festival meydanı, amfi tiyatro, basketbol, futbol sahası ve tenis kortları yer almaktadır. Çocukların açık havada güvenle oynayabilmeleri için çim aktivite alanı, çocuk oyun alanları ve macera temalı park alanı tasarlanmıştır. 200 farklı türde 2 binden fazla ağacın yer aldığı projede; lavanta ve meyve bahçeleri, mevsimlik çiçeklerin yetiştirildiği sera, yasemin arkatlı yollar ve endemik bitkilerin yer alacağı piknik alanları doğa ile iç içe bir yaşamı deneyimletmek üzere kurgulanmıştır. Cadde konseptindeki 5 Levent Çarşı ile semt sakinleri tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.”Öte yandan BirGün’ün ulaştığı Ahmet Yerlikaya bir açıklama yapmadı.Daha önce Hatay Arsuz konutlarında 1800-2400 lira olan kiraları 18 bin liraya yükselten Vakıflar Genel Müdürlüğü son olarak Eskişehir’deki kiracılarından yüzde 1000 zam istemişti. Hatta CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de yaptığı açıklamada fahiş zamma “Üç bin liralık bedel 30 bin liraya çıkarıldı. Bu yapılan ahlaksızlıktır, vicdansızlıktır” diye tepki gösterdi.