Haydar Baş'ın cenazesinin üzerindeki örtünün anlamı nedir?

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Prof. Haydar Baş’ın naaşının üzerine örtülen siyah örtünün anlamını açıkladı. Kayacı, "Hz. Hüseyin’in türbesinden gelen bir örtüydü. Prof. Baş’ın vasiyetiydi. Ömrü boyunca Alevi-Sünni-Şii kardeşliği için çalışan bir isimdi" dedi.





Koronavirüs nedeniyle 14 Nisan'da hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, bugün son yolculuğuna uğurlandı. BTP Genel Başkanı Prof. Haydar Baş’ın cenazesinde naaşının üzerine örtülen siyah örtünün anlamı merak konusu oldu.





Örtünün anlamını BTP Genel Başkan Yardımcısı Harun Kayacı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı.





Kayacı, "Hz. Ali efendimizin türbedarı olan bir arkadaşımız İmam Hüseyin efendimizin türbesinden hediye etmişlerdir. İmam Hüseyin efendimizin türbesindeki örtüdür o. Necef’ten geldi. Prof. Baş Alevi-Sünni-Şii kardeşliğini ortaya koyan bir insandı. Sadece söylemle değil akademik yönleriyle de ortaya koydu" dedi.





BTP Genel Başkan Yardımcısı Kayacı, Prof. Baş’ın Atatürk’le ilgili eseriyle de dikkat çeken bir isim olduğunu söyledi. Kayacı, "Prof. Haydar Baş, ‘Hoşgeldin Atatürk’ isimli eseriyle de ilk defa Mustafa Kemal’in hem anne hem de baba tarafından peygamber torunu olduğunu, dört dörtlük Müslüman olduğunu ortaya koyan bir eser kaleme almıştı. İnsanlar oturdukları yerden emperyalist düşüncelerin paraleli olarak Atatürk’ü dinsiz göstermeye çalıştılar. Oysa Atatürk her açıdan dini ve milli bir insandı" diye konuştu.





Haydar Baş kimdir?





1947 yılında Trabzon’da doğan Haydar Baş, Kayseri Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.





Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.2011 genel seçimlerinden Demokrat Parti’den milletvekili adayı oldu. Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucusu ve genel başkanıydı.