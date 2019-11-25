Hayırdır yandaş medya, İnce'yi keşfetti: Sabah, Yeni Şafak, Türkiye ve Star aynı başlıkla çıktı

Hükûmete yakınlığı ile bilinen Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Star gazeteleri İnce’nin açıklamalarını “CHP bu pisliği temizlemelidir” başlıkla çıktı.

Muharrem İnce bugün ayrıca hükümet medyasının kendisi ile ilgili manşetlerine tepki gösterdi.





“Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım” diyen Muharrem İnce, “Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin” ifadelerini kullandı.







