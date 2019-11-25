Samanyolu Haber /Gündem / Hayırdır yandaş medya, İnce'yi keşfetti: Sabah, Yeni Şafak, Türkiye ve Star aynı başlıkla çıktı /25 Kasım 2019 13:52

Hayırdır yandaş medya, İnce'yi keşfetti: Sabah, Yeni Şafak, Türkiye ve Star aynı başlıkla çıktı

Türkiye gündeminde günlerdir, CHP’li bir siyasetçinin Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiği iddiasını konuşuluyor.

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Rahmi Turan’ın Muharrem İnce’nin Beştepe’ye giderek Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası tartışılmaya devam ediyor. Yalova’daki evinin bahçesinde basın açıklaması düzenleyen Muharrem İnce, ‘tezgâhın’ CHP Genel Merkezi’nde kurulduğunu belirterek, “Bugün partiyi yönetenler ciğerimi dağladı" dedi. İnce, ismin açıklanmasını için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Talat Atilla'ya çağrıda bulundu.

Hükûmete yakınlığı ile bilinen Sabah, Yeni Şafak, Türkiye, Star gazeteleri İnce’nin açıklamalarını “CHP bu pisliği temizlemelidir” başlıkla çıktı. 



Muharrem İnce bugün ayrıca hükümet medyasının kendisi ile ilgili manşetlerine tepki gösterdi.

“Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım” diyen Muharrem İnce, “Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin” ifadelerini kullandı.


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