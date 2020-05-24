Samanyolu Haber /Gündem / Hazine vergi silahını çekti: Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı /24 Mayıs 2020 09:35

Hazine vergi silahını çekti: Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı

Ağırlıklı olarak bankaların mevduat yerine çıkardığı ve vergisi daha az olduğu için vatandaşın tercih ettiği finansman bonosundan alınan yüzde 10 oranındaki vergi yüzde 15'e çıkarıldı. Böylece vergi kaybına neden olan bonolarda vergi mevduat ile eşitlendi.

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Aynı amaçla kambiyo işlemlerindeki (döviz ve altın alım satımında) Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı da binde 2’den yüzde 1’e artırıldı. Böylece hem altın hem döviz alanlar yüzde 1'lik vergiye katlanacak. Karar Resmi gazetede yayımlandı.

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, son dönemde bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması vergi kaybına neden olduğu için bu kaybı gidermek amacıyla bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı eşitlendi. Bu oran 1 yıldan kısa vadeli kira sertifikalarında da yüzde 15'e çıkarıldı. Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranı yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edecek.

Kambiyo vergisi 5 kat artırıldı
Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, Euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınıyor. Bu vergi önceki yıl döviz işlemleri için binde 2 olarak uygulanıyordu. Cumhurbaşkanlığına bu oranı 10 katına kadar (yüzde 2) artırma yetkisi verilmişti. Altın alım satımı ise bu kapsamda değerlendirilmiyordu.

Önceki gün Hazine tarafından bankalara gönderilen yazıda altın alım satımının da kambiyo işlemi olarak değerlendirileceği açıklandı. Böylece yapılan son düzenleme ile hem döviz hem altın alım satımında BSMV yüzde 1 olarak kesilecek.

Hangi alanlarda BSMV alınmıyor?
Aşağıda belirtilen kambiyo işlemlerde ise BSMV sıfır oranında uygulanmaktadır.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.
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