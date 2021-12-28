HDP’den CHP’ye ziyaret

Sabah saatlerinde DEVA Partisi’ni ziyaret eden HDP heyeti öğlen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu ile HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, görüşmenin ardından ortak bir açıklama yaptı. Soru kabul etmeyen üç başkan şunları söyledi:





HER GÖRÜŞ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR









Kılıçdaroğlu: Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.





ORTAK ÖNERGEYLE ERKEN SEÇİM TALEBİ





Buldan: Türkiye’nin acil çözülmesi gereken sorunları bellidir. Muhalefet partileri olarak bunun sorumluluğunu taşıyarak bunların nasıl çözülebileceğini ve Türkiye’nin bir geçiş sürecinde yapılması gerekenleri konuştuk ve görüş alışverişinde bulunduk. Her alanda krizin olduğu bir Türkiye’yle karşı karşıyayız. Erken seçim kararıyla birlikte Türkiye yeni bir yönetimi, anlayışı mutlaka görecektir. Ortak önergeyle bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifini sunduk. Bize en kısa zamanda bu konuyla ilgili görüşlerini iletecekler.





Sancar: Biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizle topluma göstermemiz gerekiyor. Bu görüşmelerin önemi büyüktür. İhtiyaç duyulduğunda başkanlar eş başkanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürmek istediğimizi dile getirdik.