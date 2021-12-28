HDP'de katliamdan dönüldü: Silahlı saldırganın silahı tutukluk yaptı

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Bahçelievler binasına gelen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.







Zanlı binlaya geldiğinde “hepinizi öldüreceğim” diye bağırdı. İddialara göre elinde hem silah hem de bıçak vardı. Ancak zanlının silahının son anda tutukluk yaptığı ve eylemini gerçekleştirmediği belirtiliyor.





Saldırı sonrası bir fırına kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın 25 yaşlarında olduğu belirtiliyor.

























































































































HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Kuzu, olayı şöyle anlattı: “Bir şahıs geliyor, ‘Üye olacağım’ diyor. Yönetici arkadaşlar yok diyorlar. Dışarı çıkıyor, geliyor. Çay veriyorlar. O sırada genç arkadaşlardan birine bıçak çekiyor. Üzerinde iki silah var. Onları çıkarıyor. Arbede yaşanıyor. Dışarıdaki esnaf ve insanlar üzerine hücum edince yakalanıyor. Sonra gelip polis alıp götürüyor. İlçede genç arkadaş bıçaktan dolayı hafif yaralandı.”

