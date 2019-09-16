Samanyolu Haber /Politika / HDP'den Avrupa kararı: Heyet gönderiyorlar /16 Eylül 2019 00:26

HDP'den Avrupa kararı: Heyet gönderiyorlar

HDP heyeti 16-18 Eylül tarihleri arasında Avrupa’da çeşitli temaslarda bulunacak.

SHABER3.COM

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca, Hukuk Komisyonu Sözcüsü Ayşe Acar Başaran ve Mardin Milletvekili Pero Dündar’dan oluşan HDP heyeti 16-18 Eylül tarihleri arasında Avrupa’da çeşitli temaslarda bulunacak.

HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılacak görüşmelerde siyasal gelişmeler, bölgesel sorunlar, Türkiye AB ilişkileri, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve HDP’li belediyelere kayyım ataması gibi güncel konuların ele alınacağı belirtildi.

Heyet, Demirtaş duruşmasını da takip edecek

16 Eylül’de Strazburg’daki halk buluşmasına katılacak olan Temelli ve beraberindeki heyet, 17 Eylül’de Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Parlamentosu Kürt Dostluk Grubu ve Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi parti grupları ile görüşmeler yapacak. Heyet aynı gün AP’de bulunan farklı siyasi grupların katılımı ile bir basın toplantısı da düzenleyecek.

Temelli ve beraberindeki heyet 18 Eylül günü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nde görülecek olan Selahattin Demirtaş duruşmasını da takip edecek. Temaslarını tamamlayan HDP heyeti 18 Eylül günü Türkiye’ye dönecek. 
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